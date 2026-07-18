Vertenza Acqua&Sapone | Intesa per l’accordo quadro Le maestranze sono tutelate

Notizia in breve

Dopo una giornata di trattative, è stato raggiunto un accordo quadro tra le parti coinvolte nella vertenza Cesar Spa, azienda di distribuzione di prodotti per l’igiene e la cura della persona. Le maestranze sono state tutelate e si sono stabilite nuove condizioni per il personale. La firma dell’intesa conclude un periodo di tensioni e confronti tra l’azienda e i rappresentanti dei lavoratori. L’accordo prevede misure specifiche per la tutela dei dipendenti e la stabilità occupazionale.