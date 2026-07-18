Vertenza Acqua&Sapone | Intesa per l’accordo quadro Le maestranze sono tutelate
Dopo una giornata di trattative, è stato raggiunto un accordo quadro tra le parti coinvolte nella vertenza Cesar Spa, azienda di distribuzione di prodotti per l’igiene e la cura della persona. Le maestranze sono state tutelate e si sono stabilite nuove condizioni per il personale. La firma dell’intesa conclude un periodo di tensioni e confronti tra l’azienda e i rappresentanti dei lavoratori. L’accordo prevede misure specifiche per la tutela dei dipendenti e la stabilità occupazionale.
Una giornata campale, terminata sotto il segno della responsabilità e del confronto serrato, ha finalmente portato alla tanto attesa svolta per la vertenza Cesar Spa (Acqua&Sapone). Il 16 luglio, dopo mesi di trattative complesse, istituzioni, organizzazioni sindacali e azienda hanno sottoscritto le basi per un accordo quadro che mette al sicuro il futuro occupazionale del sito produttivo di Piancastagnaio. Mentre le maestranze presidiavano la sede della Regione Toscana, affrontando una giornata di caldo rovente in attesa di segnali concreti, al tavolo di salvaguardia regionale si definivano i contorni di una soluzione che punta dritto alla re-industrializzazione immediata dello stabilimento. 🔗 Leggi su Lanazione.it
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