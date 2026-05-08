Vertenza ’Acqua&Sapone’ Sindacati e istituzioni | Garanzie per i lavoratori

In seguito alla vertenza di Acqua&Sapone, sindacati e rappresentanti istituzionali hanno richiesto chiarimenti e impegni concreti per tutelare i lavoratori e il territorio. La discussione si concentra sulla necessità di garantire stabilità occupazionale e tutela dei diritti dei dipendenti coinvolti. Le parti coinvolte si sono incontrate per affrontare le questioni legate alla crisi e alle possibili soluzioni.

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"Responsabilità e garanzie per lavoratori e territorio". E’ quanto chiedono in merito alla vertenza ’Acqua&Sapone’ Filcams Cgil Siena, Fisascat Cisl Siena e Uiltucs Toscana Area Siena, esprimendo forte preoccupazione per quanto emerso nel corso dell’incontro istituzionale svoltosi al Comune di Piancastagnaio su iniziativa della Regione. "Le ipotesi prospettate dall’azienda, comprese soluzioni di trasferimento a lunga distanza dal sito produttivo, risultano al momento particolarmente critiche per i lavoratori coinvolti – sottolineano i sindacati –, trasferire i dipendenti alle distanze prospettate, non può essere una soluzione. Serve senso di responsabilità sociale e impegno da parte di tutti per individuare soluzioni realmente sostenibili".🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Vertenza ’Acqua&Sapone’. Sindacati e istituzioni: "Garanzie per i lavoratori" Notizie correlate Vertenza ’Acqua & Sapone’. Attesa l’assemblea dei lavoratori. Continua lo stato di agitazioneNon si ferma lo stato di agitazione dei 56 dipendenti del centro di distribuzione ex Logimer- Acqua&Sapone, la cui attuale proprietà Cesar spa ha... Vertenza ’Acqua & Sapone’ ’Fumata grigia’ sullo stop. Nuovo tavolo il 26 maggio"Sono rimasto molto deluso dall’incontro tra Regione, sindacati, amministratori e la parte aziendale di Cesar ’Acqua&Sapone’, incontro che avevamo... Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Vertenza ’Acqua & Sapone’ ’Fumata grigia’ sullo stop. Nuovo tavolo il 26 maggio; Piancastagnaio, vertenza Acqua & Sapone: congelati i licenziamenti, nuovo tavolo il 26 maggio; ACQUA & SAPONE DI PIANCASTAGNAIO: I SINDACATI CHIEDONOE GARANZIE PER I LAVORATORI; Vertenza Acqua&Sapone, proclamato lo sciopero. Domani il presidio in Comune. ACQUA & SAPONE DI PIANCASTAGNAIO: I SINDACATI CHIEDONOE GARANZIE PER I LAVORATORIPositivo, secondo FILCAMS, FISASCAT e UILTUCS, il ruolo svolto dalla Regione Toscana nel mantenere aperto il confronto tra le parti. Un nuovo incontro è già stato fissato per il 26 maggio e sarà ... oksiena.it PIANCASTAGNAIO, PROCLAMATO SCIOPERO AL MAGAZZINO ACQUA & SAPONEPIANCASTAGNAIO - Nuova mobilitazione dei lavoratori del magazzino Acqua & Sapone, oggi gestito da Cesar S.p.A. (ex Logimer), nel territorio amiatino. Le organizzazioni sindacali FILCAMS CGIL, FISASCAT ... oksiena.it Ex Lsu Lpu in Calabria, Ugl rilancia la vertenza con Regione e Comuni https://www.calabrianews24.com/news/492114447878/ex-lsu-lpu-in-calabria-ugl-rilancia-la-vertenza-con-regione-e-comuniutm_source=facebook&utm_medium=social&utm_campaign= facebook