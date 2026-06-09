Tre imprenditori hanno manifestato interesse per la vertenza di Acqua & Sapone, ex Logimer, ora controllata da Cesar spa. La sede logistica e produttiva si trova a Casa del Corto, frazione di Piancastagnaio. La questione occupazionale riguarda numerosi lavoratori coinvolti nella crisi aziendale. Nessuna decisione definitiva è stata presa, ma si apre uno spiraglio per una possibile soluzione. La situazione resta sotto osservazione mentre si cercano soluzioni per la tutela dei posti di lavoro.

di Giuseppe Serafini Spiragli possibili per una soluzione della grave vertenza occupazionale di Acqua e Sapone, ex Logimer, assorbita dall’ azienda Cesar spa il cui sito logistico produttivo si trova a Casa del Corto, la frazione di Piancastagnaio. Sembrano provenire da Palazzo Strozzi, sede della Regione Toscana, dove ieri si è tenuto l’ennesimo tavolo di crisi appunto di Acqua e Sapone tra le rappresentanze istituzionali, i sindacati di categoria e i responsabili di Cesar spa. Erano presenti i rappresentanti sindacali di Filcams Cgil, Fisascat Cisl, Uiltucs e i sindaci di Piancastagnaio Franco Capocchi, di Radicofani Francesco Fabbrizi, la presidente della Provincia di Siena Agnese... 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Spiragli sulla vertenza Acqua & Sapone: "Tre imprenditori interessati"

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