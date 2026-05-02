World Cup che rimonta per il Setterosa | Australia piegata ai rigori

Da gazzetta.it 2 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante le qualificazioni della World Cup a Rotterdam, la nazionale italiana di pallanuoto femminile ha affrontato l’Australia in una partita caratterizzata da continui sorpassi e un grande equilibrio. Le azzurre sono riuscite a rimontare un deficit di cinque gol, portando il punteggio sul 10-10 al termine dei tempi regolamentari. La sfida si è conclusa con un risultato di 15-14 ai rigori, assegnando alla squadra italiana la vittoria.

Contro la Grecia campione del mondo era arrivata una rimonta a metà, contro l'Australia argento olimpico ecco una rimonta piena dal sapore speciale: è la prima vittoria da ct per Maurizio Mirarchi. Nella seconda giornata delle qualificazioni di World Cup, a Rotterdam, le azzurre vincono 15-14 dopo il 10-10 dei 32', tra mille emozioni. Forse non basterà per conquistare il pass della Final Eight già in questa prima fase, ma i segnali sono confortanti a cominciare dal carattere. "È stata una bella partita, dopo un inizio difficile siamo riusciti a rientrare. Le ragazze sono state encomiabili anche perché avevano di fronte avversarie molto forti fisicamente.🔗 Leggi su Gazzetta.it

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