World Cup che rimonta per il Setterosa | Australia piegata ai rigori

Durante le qualificazioni della World Cup a Rotterdam, la nazionale italiana di pallanuoto femminile ha affrontato l’Australia in una partita caratterizzata da continui sorpassi e un grande equilibrio. Le azzurre sono riuscite a rimontare un deficit di cinque gol, portando il punteggio sul 10-10 al termine dei tempi regolamentari. La sfida si è conclusa con un risultato di 15-14 ai rigori, assegnando alla squadra italiana la vittoria.

Contro la Grecia campione del mondo era arrivata una rimonta a metà, contro l'Australia argento olimpico ecco una rimonta piena dal sapore speciale: è la prima vittoria da ct per Maurizio Mirarchi. Nella seconda giornata delle qualificazioni di World Cup, a Rotterdam, le azzurre vincono 15-14 dopo il 10-10 dei 32', tra mille emozioni. Forse non basterà per conquistare il pass della Final Eight già in questa prima fase, ma i segnali sono confortanti a cominciare dal carattere. "È stata una bella partita, dopo un inizio difficile siamo riusciti a rientrare. Le ragazze sono state encomiabili anche perché avevano di fronte avversarie molto forti fisicamente.🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - World Cup, che rimonta per il Setterosa: Australia piegata ai rigori Notizie correlate Leggi anche: LIVE Italia-Australia 10-10 (5-4 d.c.r), World Cup pallanuoto femminile 2026 in DIRETTA: il Setterosa vince ai rigori dopo una rimonta incredibile Leggi anche: LIVE Italia-Australia 6-8, World Cup pallanuoto femminile 2026 in DIRETTA: Setterosa alla ricerca di una rimonta che sembrava impossibile Aggiornamenti e contenuti dedicati Argomenti più discussi: LIVE Italia-Grecia 11-15, World Cup pallanuoto femminile 2026 in DIRETTA: il percorso delle azzurre inizia con una sconfitta; Circus FC - Stallions | Highlights | Round 2 Streaming | DAZN IT; RIVINCITA BMW NEL CAMPIONATO ITALIANO GRAN TURISMO GT3: VINCONO MARCIELLO–KLINGMANN. NELLA GT3 CUP PRIMI POSTIGLIONE-COMANDINI; World Cup pallanuoto femminile 2026: il Setterosa cede alla Grecia 11-15. World Cup, che rimonta per il Setterosa: Australia piegata ai rigoriA Rotterdam, nelle qualificazioni di World Cup, le azzurre risalgono dal -5: finisce 15-14 dopo il 10-10 dei tempi regolamentari. Ora l'Olanda ... gazzetta.it World Cup Super Greg bronzo nella 3km knockout sprint Tutto in bilico fino alla piastra con cambi di passo e di ritmo incessanti. Gregorio Paltrinieri tocca terzo in 6’02”8 nella prova vinta dal magiaro David Betlehem che bissa il successo di Ibiza que - facebook.com facebook World Cup Fondo: A Golfo Aranci La Terza Tappa – Italia A Caccia Del Primo Successo Stagionale x.com