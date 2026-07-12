Il Setterosa è partito ieri sera per Shanghai, dove affronterà una serie di test amichevoli. Le partite preparano le azzurre alla fase finale della World Cup. La squadra si sposta con l’obiettivo di valutare la condizione fisica e tecnica prima dell’importante impegno internazionale. Le partite sono programmate nei prossimi giorni, senza ulteriori dettagli sulle avversarie o sul calendario.

Il Setterosa è partito ieri sera per Shanghai, dove le azzurre sosterranno una serie di test amichevoli in vista dell’inizio della fase finale della World Cup. E tra le giocatrici convocate dal commissario tecnico della Nazionale Maurizio Mirarchi per la trasferta orientale ci sono anche due atleti pratesi, come previsto: si tratta di Chiara Tabani e Sara Cordovani, reduci da una stagione più che positiva. Chiara, a quasi 32 anni, è una delle "veterane" della selezione azzurra: dieci anni fa vinse l’argento olimpico a Rio 2016 e Mirarchi conta sulla sua consistente esperienza internazionale per far crescere la squadra. Nei giorni scorsi ha vinto il suo terzo Scudetto consecutivo con l’Ekipe Orizzonte di Catania e punta a chiudere la stagione nel migliore dei modi. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Chiara Tabani e Sara Cordovani nel setterosa missione Shanghai

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