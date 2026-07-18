Nella notte, tre giovani di circa vent'anni hanno imbrattato con vernice spray il parapetto del ponte di Rialto a Venezia. Il Comune ha annunciato che chiederà il risarcimento dei danni di immagine. I vandali sono stati denunciati. L’atto ha causato danni visivi al monumento storico, che si trova sul Canal Grande. Le forze dell’ordine stanno indagando per identificare i responsabili.

Vernice spray contro il parapetto del ponte secolare di Rialto che domina il Canal Grande a Venezia. Lo sfregio al monumento è avvenuto nella notte che precede i fuochi d'artificio nel bacino di San Marco per la festa del Redentore, con decine di migliaia di visitatori attesi e la presenza dell'ambasciatore statunitense Tilman Joseph Fertitta in città a bordo del suo mega yacht. I responsabili sono stati presi: si tratta di tre cittadini pakistani di 20, 21 e 22 anni, intercettati poco dopo e bloccati dagli agenti della polizia locale. I giovani hanno imbrattato anche le vicine mura della struttura monumentale di Rialto, causando ulteriori danni a uno dei luoghi simbolo della città. 🔗 Leggi su Corrieredelveneto.corriere.it

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© Corrieredelveneto.corriere.it - Venezia, il ponte di Rialto imbrattato nella notte con vernice spray: denunciati tre ventenni. Il Comune: «Chiederemo i danni di immagine»

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Come è stato costruito il Ponte di Rialto a Venezia | Lingegneria impossibile Ricostruzione con IA

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