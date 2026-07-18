Il settore sanitario italiano mostra segnali di miglioramento, ma il divario tra le regioni rimane evidente. Veneto, Emilia Romagna e Toscana occupano le posizioni più alte, mentre nel Mezzogiorno si registrano criticità legate a tempi di cura, organizzazione e mobilità dei cittadini. Le differenze tra le aree settentrionali e meridionali sono ancora evidenti, con alcune regioni che continuano a affrontare difficoltà significative nel sistema sanitario.

Migliora la sanità in Italia, ma non si cancella il divario tra regioni. Veneto, Emilia Romagna e Toscana al top mentre nel Mezzogiorno persistono criticità che si riflettono su tempi di cura, organizzazione e mobilità dei cittadini. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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Veneto, Emilia Romagna e Toscana al top della sanità italiana

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