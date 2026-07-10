Sanità l' Emilia-Romagna si conferma al secondo posto dietro al Veneto per i livelli essenziali di assistenza | Investimenti costanti e precisa scelta politica

L'Emilia-Romagna si conferma al secondo posto in Italia per i livelli essenziali di assistenza nel 2024, dopo il Veneto, secondo i dati del ministero della Salute. La regione ha mantenuto questa posizione grazie a investimenti costanti e a scelte politiche precise.

L'Emilia-Romagna si conferma al secondo posto a livello nazionale nel monitoraggio dei livelli essenziali di assistenza (Lea) realizzato dal ministero della Salute e relativo al 2024. «Questo riconoscimento conferma la qualità del sistema sanitario pubblico della nostra regione», commentano il presidente Michele de Pascale e l'assessore Massimo Fabi. Il sistema assegna a ciascuna Regione un punteggio da zero a cento in tre macroaree: prevenzione, assistenza distrettuale e assistenza ospedaliera. La soglia di sufficienza è fissata a 60 punti e deve essere raggiunta separatamente in ogni area, senza possibilità di compensare un risultato negativo con le performance ottenute negli altri livelli assistenziali. 🔗 Leggi su Corrieredibologna.corriere.it

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