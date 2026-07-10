Nel rapporto sul Monitoraggio Lea, Veneto, Emilia-Romagna e Toscana risultano tra le regioni con i migliori indicatori, mentre Calabria, Sicilia e Bolzano si collocano tra le ultime. I dati evidenziano differenze significative nelle performance delle varie aree, senza offrire analisi sulle cause di tali variazioni. La valutazione si basa su parametri relativi ai livelli essenziali di assistenza sanitaria, con risultati pubblicati ufficialmente e aggiornati periodicamente.

Quando arrivano i dati del Monitoraggio Lea (Livelli essenziali di assistenza), a colpire sono i nomi dei primi e degli ultimi ‘della classe’. Ma forse vale la pensa sottolineare anche che tutte le Regioni italiane, con l’eccezione di Calabria, Sicilia e Provincia autonoma di Bolzano, registrano un punteggio superiore alla soglia di sufficienza in tutte le macro-aree. Benino dunque, anche se le migliori performance complessive nell’erogazione dei Livelli essenziali di assistenza nel 2024 spettano a Veneto, Emilia-Romagna e Toscana, tutte Regioni del Centro-Nord. Una conferma della sanità a ‘macchia di leopardo’, raccontata da tanti report.... 🔗 Leggi su Lapresse.it

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© Lapresse.it - Lea in sanità: Veneto, Emilia-Romagna e Toscana sul podio, ‘rimandate’ Calabria, Sicilia e Bolzano

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