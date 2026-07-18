Velletri Carabinieri sventano tentata estorsione ai danni di un 77enne Intensificati i controlli straordinari del territorio
Nella mattinata di ieri, i carabinieri di Velletri hanno impedito a due persone di tentare di estorcere denaro a un uomo di 77 anni. I controlli sul territorio sono stati rafforzati nelle ultime settimane, portando a questa operazione. Durante l'intervento, i militari hanno fermato i sospetti e sequestrato alcuni oggetti trovati in loro possesso. Non ci sono altre persone coinvolte e le indagini sono in corso per chiarire i dettagli dell'episodio.
Cronache Cittadine VELLETRI – Nella mattinata di ieri, 17 Luglio, i militari della Compagnia Carabinieri di Velletri, con il supporto del locale L'articolo Cronache Cittadine. 🔗 Leggi su Cronachecittadine.it
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