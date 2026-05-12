Altotevere sicuro | carabinieri in campo Furti e droghe intensificati i controlli

Lo scorso fine settimana, i carabinieri hanno rafforzato i controlli lungo l’Altotevere, coinvolgendo aree che vanno da Umbertide a Città di Castello e San Giustino. L’obiettivo era contrastare i furti e il traffico di sostanze stupefacenti, con controlli straordinari del territorio per verificare la presenza di attività sospette e garantire maggiore sicurezza ai cittadini.

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Un controllo straordinario del territorio - da Umbertide a Città di Castello fino a San Giustino - è stato disposto dai carabinieri lo scorso fine settimana. L’obiettivo: monitorare le zone più sensibili ai furti in abitazione, ma anche innalzare la percezione della sicurezza sulle strade. In tutto 23 i veicoli fermati e 54 le persone identificate: è solo una parte del bilancio dell’attività condotta dall’Arma che si è svolta nelle scorse ore con l’impiego di numerose pattuglie. I militari hanno inoltre segnalato alla Prefettura di Perugia 6 persone per possesso droga: i coinvolti, di età compresa tra i 21 e i 46 anni, sono stati trovati con modiche quantità di stupefacenti (dosi di cocaina e hashish) durante i controlli sulle strade.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Altotevere sicuro: carabinieri in campo. Furti e droghe, intensificati i controlli ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Carabinieri in campo contro i furti: controlli h24 e opuscoli per i cittadiniTempo di lettura: 2 minutiRafforzare la sicurezza e contrastare i reati contro il patrimonio. Controlli a tappeto in Altotevere, posti di blocco e pattuglie: il bilancio dei CarabinieriContinuano i controlli straordinari su tutto l'Altotevere – in particolare nei comuni di Città di Castello, Umbertide e San Giustino – da parte dei... Argomenti più discussi: Altotevere sicuro: carabinieri in campo. Furti e droghe, intensificati i controlli; Controlli straordinari dei Carabinieri in Altotevere; Controlli a tappeto in Altotevere, posti di blocco e pattuglie: il bilancio dei Carabinieri; Controlli Carabinieri Intensificano Sicurezza nel Tifernate. Altotevere sicuro: carabinieri in campo. Furti e droghe, intensificati i controlliUn controllo straordinario del territorio - da Umbertide a Città di Castello fino a San Giustino - è stato disposto dai carabinieri lo scorso fine settimana. L’obiettivo: monitorare le zone più sensib ... lanazione.it