Tentata estorsione ai danni di un fotografo arrestato mentre chiede soldi

Un uomo di 58 anni è stato arrestato dai Carabinieri mentre chiedeva denaro a un fotografo locale. L’arresto è avvenuto in seguito a una segnalazione di tentata estorsione. L’uomo si trovava sul luogo e al momento dell’intervento cercava di ottenere dei soldi dal proprietario di uno studio fotografico. L’arresto è stato eseguito in flagranza di reato.

I Carabinieri della Stazione di Marsciano hanno arrestato un 58enne del posto per tentata estorsione ai danni del titolare di uno studio fotografico locale.Il commerciante, già bersaglio di precedenti episodi intimidatori, ha chiamato i militari non appena l’autore si è ripresentato all'interno. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

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