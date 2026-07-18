Arsenale di guerra nei boschi della droga di Vergiate | arrestato straniero

Il 17 luglio 2025, un uomo senza fissa dimora è stato arrestato dai carabinieri nell’area boschiva di Vergiate, nel Varesotto. L’arresto è avvenuto durante un’operazione contro le piazze di spaccio nascoste tra gli alberi. Durante le verifiche, sono stati trovati e sequestrati armi e munizioni. L’uomo è stato portato in caserma e messo a disposizione dell’autorità giudiziaria.

Un cittadino straniero senza fissa dimora è stato arrestato dai carabinieri il 17 luglio 2025 nell’area boschiva di Vergiate, nel Varesotto, durante un’operazione contro le piazze di spaccio nascoste nella vegetazione. L’uomo è stato trovato in possesso di un’arma da guerra, droga e denaro contante. I militari si sono addentrati nella fitta area boschiva e hanno individuato un bivacco organizzato, utilizzato come base logistica per il confezionamento e lo smercio al dettaglio di sostanze stupefacenti. Alla vista delle uniformi, le persone presenti nell’accampamento si sono scappate tra i rovi e la vegetazione. Uno di loro è stato inseguito e bloccato. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

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