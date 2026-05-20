Infarto nel piazzale della ditta un ex collega lo salva con il massaggio cardiaco

Un uomo di 74 anni, in pensione, ha accusato un improvviso malore mentre si trovava nel cortile di una ditta durante un colloquio con alcuni dipendenti. Immediatamente, un ex collega presente sul posto ha praticato un massaggio cardiaco, contribuendo a ristabilire le funzioni vitali dell’uomo. Sul luogo sono intervenuti i soccorsi, che hanno trasportato il 74enne in ospedale per ulteriori cure. Nessuna altra persona è rimasta coinvolta nell’incidente.

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