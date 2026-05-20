Infarto nel piazzale della ditta un ex collega lo salva con il massaggio cardiaco
Un uomo di 74 anni, in pensione, ha accusato un improvviso malore mentre si trovava nel cortile di una ditta durante un colloquio con alcuni dipendenti. Immediatamente, un ex collega presente sul posto ha praticato un massaggio cardiaco, contribuendo a ristabilire le funzioni vitali dell’uomo. Sul luogo sono intervenuti i soccorsi, che hanno trasportato il 74enne in ospedale per ulteriori cure. Nessuna altra persona è rimasta coinvolta nell’incidente.
Un uomo di 74 anni, in pensione, è stato colpito da un improvviso e grave malessere mentre si trovava a colloquio con alcuni dipendenti nel cortile di una ditta.Secondo quanto emerso dalla ricostruzione, il pensionato si sarebbe accasciato all'improvviso sul manto stradale davanti agli operai, i. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it
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