Un giovane di 19 anni si trovava a terra in arresto cardiaco davanti a una casa quando un bagnino, che ha sentito le urla, è intervenuto. In pochi secondi, è sceso dal letto e si è diretto sul posto. Ha praticato il massaggio cardiaco, riuscendo a stabilizzare temporaneamente la vittima. Sul luogo sono arrivati i soccorsi, ma non sono stati forniti dettagli sul successivo intervento o sulle condizioni del ragazzo.

di Nives Concolino Ha sentito gridare aiuto e in un secondo, balzato giù dal letto, è sceso in strada davanti a casa, dove a terra giaceva un ragazzo diciannovenne in arresto cardiaco. Alberto di Luigi, concessionario del Bagno 93 – 94 "Battarra e Settimio", vista la gravità del caso, in attesa del 118 e supportato anche dalle indicazioni del personale medico, ha praticato il massaggio cardiaco al giovane, evitando il peggio. E’ successo in viale Tasso, all’incrocio con viale Palestrina intorno alle 23 di mercoledì. "Il giovane, un torinese giunto a Riccione per partecipare a un torneo di ping pong, stava attraversando la strada da solo, quando all’improvviso si è accasciato a terra, perdendo i sensi e sbattendo la faccia a terra – racconta Di Luigi –. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Malore in strada, bagnino lo salva: "Ho praticato il massaggio cardiaco"

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