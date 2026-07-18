var e ai hanno una cosa in comune

Var e AI condividono la capacità di creare contenuti visivi che possono essere facilmente modificati o falsificati. L'autore sottolinea che, in passato, il semplice vedere era sufficiente per credere a ciò che si osservava, ma oggi, con queste tecnologie, tutto può essere ricostruito, smentito o confermato con un secondo parere o immagine. Questa evoluzione ha cambiato il modo di percepire e verificare la realtà visiva.

«Non si tratta solo di immagini o di gol. Per gran parte della mia vita vedere è stato sufficiente. Oggi è il contrario. Tutto può essere ricreato, smentito, confermato da un secondo parere. Si è modificato il ritmo con cui un’emozione riesce a diventare tale. Tra l’evento e la reazione si apre sempre più spesso un intervallo, uno spazio vuoto che non riesco a riempire» È regista e docente di Regia e analisi del film alla Scuola Holden e all’École Nationale Supérieure Louis-Lumière. I suoi film sono stati presentati al Festival di Cannes, alla Mostra del cinema di Venezia e alla Berlinale, ottenendo riconoscimenti tra cui il David di Donatello e il Nastro d’Argento. 🔗 Leggi su Ilpost.it

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Var : les mégafeux menacent la Côte d'Azur | Documentaire Catastrophe naturelle -AMP

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