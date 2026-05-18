Non è una bravata | costituitevi | l' appello del Comune ai ragazzi che hanno abbattuto un dissuasore
Il Comune ha diffuso un appello rivolto ai giovani coinvolti nell’atto di aver abbattuto un dissuasore situato in una via del centro. Dopo aver danneggiato il dispositivo, gli autori sono fuggiti dal luogo, ma le telecamere di videosorveglianza hanno ripreso le loro immagini. La polizia locale sta analizzando le registrazioni per identificare i presunti responsabili e avviare le procedure previste dalla legge. Nessuna persona è stata ancora formalmente accusata o denunciata in relazione a questo episodio.
Abbattono un dissuasore e poi scappano ma grazie alle telecamere di videosorveglianza la polizia locale risale ai presunti autori di quel gesto. Ma prima di bussare alla loro porta il Comune li invita a recarsi personalmente al comando della polizia locale per denunciare quanto fatto. Perché. 🔗 Leggi su Monzatoday.it
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