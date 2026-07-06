Un giovane di diciannove anni, morto quasi duemila anni fa, aveva sulla lapide un’incisione che indicava la sua fedeltà ai Blu durante la vita. La puntata di Superfan analizza come le persone, nel tempo, cerchino un senso di appartenenza e identificazione attraverso i fandom, che si tratti di tifosi delle bighe nell’antica Roma o di appassionati di artisti contemporanei come Taylor Swift. La ricerca di un legame condiviso si collega a bisogni umani antichissimi.

La nuova puntata di Superfan racconta di cosa si cerca, in fondo, quando ci si ritrova in un fandom e di come questa necessità risponda a impulsi antichissimi Sulla lapide di un ragazzo di diciannove anni morto quasi duemila anni fa c’è un’incisione: sottolinea che, in vita, aveva sempre tifato per i Blu. I Blu erano una delle squadre che si contendevano le corse delle bighe, tra gli spettacoli più popolari dell’antica Roma. Chi seguiva le corse si divideva in fazioni — i Blu, appunto, ma anche i Verdi, i Rossi, i Bianchi — e ne portava i colori anche nella vita di tutti i giorni, come fanno oggi i tifosi delle squadre di calcio. E, come succede anche oggi, c’era pure chi non capiva come fosse possibile essere così appassionati di uomini in piedi su dei carri. 🔗 Leggi su Ilpost.it

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© Ilpost.it - Cosa hanno in comune un tifoso delle bighe nell’antica Roma e una fan di Taylor Swift?

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