Nel torneo ATP di Bastad, Stefano Travaglia e Luciano Darderi hanno vinto i rispettivi match degli ottavi di finale nella parte bassa del tabellone. Ora si preparano a sfidare rispettivamente Vallejo e Nuno Borges nei quarti di finale. La giornata si è conclusa con due vittorie italiane, aprendo la strada alle prossime sfide nel torneo.

Il torneo ATP di Bastad riprende la sua corsa con i match valevoli per gli ottavi di finale della parte bassa del tabellone. La giornata si conclude in maniera trionfale per i colori italiani grazie ai successi ottenuti da Stefano Travaglia e Luciano Darderi. Nei quarti di finale l’ascolano sfiderà il paraguaiano Vallejo, mentre il detentore del titolo affronterà il portoghese Nuno Borges.. Nel primo incontro di giornata il paraguaiano Daniel Vallejo, numero 71 ATP, rimonta l’olandese Botic Van De Zandschulp, testa di serie numero sei del seeding svedese, 4-6 6-3 7-6(4) al termine di una battaglia che si protrae per due ore e cinquantanove minuti. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Vallejo e Nuno Borges sfideranno Travaglia e Darderi nei quarti di finale del torneo di Bastad

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