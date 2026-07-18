va bene tutti allegri ma non al san carlo

Il teatro lirico ha ospitato la presentazione di Allegri, attirando l’attenzione su un evento che normalmente si svolge in ambiti diversi. Nonostante ciò, si continua a discutere di calcio con tono serio, creando un contrasto tra l’ambiente culturale e le tematiche sportive. La scena ha suscitato sorpresa tra i presenti, che si aspettavano un evento dedicato alla musica, mentre si è parlato principalmente di questioni sportive.

Caro d'Errico, il tempio della lirica ha addirittura accolto la presentazione di Allegri e si continua a parlare di calcio con una serietà che sconcerta ogni volta. Mi consente di dire che a me pare tutto un po’ eccessivo? Non sono tifoso, vero. Ma penserei la stessa cosa se di un film o di un regista - sono appassionato di cinema - si argomentasse per mesi con opinionisti e tesi favorevoli o contrarie. Non è la religione l’oppio dei popoli, ma il calcio. Considerando le nottate di tanti amici che hanno seguito i mondiali non posso non pensarlo. Questo è un circo senza soluzione di continuità. Marco Irace Caro signor... 🔗 Leggi su Napoli.corriere.it

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Allegri a Napoli, a cena con Aurelio De Laurentiis e Giovanni Manna

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