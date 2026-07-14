La presentazione di Allegri al San Carlo – LIVE

Notizia in breve

Allegri è stato presentato come nuovo allenatore del Napoli al Teatro San Carlo. L'evento è iniziato con la presenza del tecnico livornese e del presidente del club. Durante la cerimonia, Allegri è salito sul palco insieme a De Laurentiis. La presentazione si sta svolgendo in diretta e include interventi delle due parti coinvolte. Non sono state comunicate altre informazioni sui contenuti dell’evento o sui piani futuri.