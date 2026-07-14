La presentazione di Allegri al San Carlo – LIVE

Da ilnapolista.it 14 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Allegri è stato presentato come nuovo allenatore del Napoli al Teatro San Carlo. L'evento è iniziato con la presenza del tecnico livornese e del presidente del club. Durante la cerimonia, Allegri è salito sul palco insieme a De Laurentiis. La presentazione si sta svolgendo in diretta e include interventi delle due parti coinvolte. Non sono state comunicate altre informazioni sui contenuti dell’evento o sui piani futuri.

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Sta per cominciare al Teatro San Carlo la presentazione del nuovo allenatore del Napoli Massimiliano Allegri. Il tecnico livornese sarà ovviamente al fianco del presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis. Seicento gli invitati, ci sarà anche il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi. Allegri si mette in scia alla tradizione di presentare i tecnici della squadra azzurra in luoghi storici e rappresentativi della città: per Rudi Garcia fu scelto Capodimonte, per Antonio Conte Palazzo Reale. Allegri è già arrivato al San Carlo col presidente. L'articolo ilNapolista. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

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La conferenza stampa di presentazione di Max Allegri in diretta video dal San Carlo

Video La conferenza stampa di presentazione di Max Allegri in diretta video dal San Carlo

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