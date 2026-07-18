Una lattuga contaminata ha causato più di 1.600 casi di infezione da Cyclospora e 94 ricoveri in cinque stati degli Stati Uniti. La contaminazione è stata associata a una nota catena di ristoranti. L’allerta sanitaria riguarda la diffusione del parassita attraverso alimenti crudi. Le autorità sanitarie stanno indagando sulle fonti di contaminazione e sui rischi di ulteriori casi. La situazione ha generato preoccupazione tra i consumatori e le autorità locali.

Un totale di 1644 persone infettate e 94 ricoveri in 5 stati diversi: tutto per colpa di una lattuga servita in una nota catena di ristoranti. Il caso negli Stati Uniti, dove a causa della Cyclospora la popolazione è in massima allerta. Si tratta di un parassita che provocherebbe in meno di una settimana diarrea, perdita di appetito, calo ponderale con conseguenze che portano fino al ricovero in ospedale. La Cyclospora, dopo le indagini del CdC – Center for Disease Control and Prevention – negli stati dell'Indiana, del Kentucky, del Michigan, Ohio e West Virginia, avrebbe infettato le lattughe iceberg tritate e servite nella catena dei ristoranti Taco Bell. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Usa, incubo Cyclospora: lattuga contaminata fa oltre 1600 malati e 94 ricoveri

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