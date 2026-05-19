Le scimmie si comprano online | nel 2025 in Usa oltre 1600 primati su Facebook TikTok e altri social venduti in sole sei settimane
Nel 2025 negli Stati Uniti, più di 1.600 primati sono stati venduti attraverso social network come Facebook e TikTok in appena sei settimane. Un rapporto ha rivelato che molte di queste vendite avvengono tramite post che si presentano come donazioni o richieste di aiuto, ma in realtà sono inserzioni di acquisto di scimmie come macachi, callitricidi e cebi. Questi annunci vengono diffusi su piattaforme molto popolari, rendendo più facile il commercio illecito di questi animali.
Un rapporto ha reso noto che negli Stati Uniti vengono vendute scimmie come macachi, callitricidi e cebi attraverso post di finte donazioni sulle principali piattaforme di social media. Un traffico illegale di animali selvatici scoperto dall'Associazione degli zoo e degli acquari, dal Fondo internazionale per il benessere degli animali e dal WWF. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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