Le scimmie si comprano online | nel 2025 in Usa oltre 1600 primati su Facebook TikTok e altri social venduti in sole sei settimane

Nel 2025 negli Stati Uniti, più di 1.600 primati sono stati venduti attraverso social network come Facebook e TikTok in appena sei settimane. Un rapporto ha rivelato che molte di queste vendite avvengono tramite post che si presentano come donazioni o richieste di aiuto, ma in realtà sono inserzioni di acquisto di scimmie come macachi, callitricidi e cebi. Questi annunci vengono diffusi su piattaforme molto popolari, rendendo più facile il commercio illecito di questi animali.

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