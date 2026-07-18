Tre galline e un gallo sono stati trovati in un piccolo podere vicino a Vicenza, dove le uova contenevano Pfas a livelli dieci volte superiori ai limiti consentiti. I proprietari chiedono alla Regione Veneto di fornire i dati delle analisi, affermando di voler conoscere cosa mangiano. L’area ospitava un orto, e le uova sono state sottoposte a controlli dopo segnalazioni di contaminazione. La richiesta riguarda l’accesso ai risultati delle analisi effettuate sulle uova.

Luna, Fiamma e Coca erano tre galline, Cenere il gallo che razzolava con loro in un piccolo podere con orto alla periferia di Vicenza. Il tempo all’imperfetto è d’obbligo, visto che ormai sono morte, uccise da una volpe in una casa colonica della Pedemontana veneta dove erano state trasferite dopo che una famiglia aveva rinunciato a loro e alle loro uova. Il motivo? Un eccesso di Pfas. La straordinaria storia di Luna, Fiamma e Coca racconta il più ampio fenomeno di adulterazione di acque e terreni che si sia verificato in Italia negli ultimi anni, a causa degli sversamenti di sostanza perfluoroalchiliche nella falda che scorre nel sottosuolo del Veneto. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Uova con Pfas 10 volte oltre i limiti, l’atto d’accusa dei proprietari: “Ora la Regione Veneto deve darci i dati delle analisi, vogliamo sapere ciò che mangiamo”

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Veneto, l’allarme dal Vicentino: trovati valori di Pfas 10 volte superiori al consentito nelle uovaUna settimana fa, durante un convegno a Vicenza, è stato segnalato un caso di inquinamento alimentare.

Siamo ciò che mangiamo, ma anche dove lo mangiamoUn’artista ha invitato gli ospiti a esplorare il suo laboratorio, dove si trovano numerose creazioni di ceramica.

Temi più discussi: Uova contaminate da Pfas a Vicenza: 10 volte oltre i limiti; Pfas negli alimenti, la Rete zero Pfas alla Regione Veneto: Rendete pubblici i dati dei monitoraggi; Pfas nelle uova a Vicenza: valori 10 volte oltre i limiti UE; Pfas oltre limite in uova di allevamento di Vicenza, Zaramella chiede intervento delle istituzioni.

Luisetto e Dalla Pozza (Pd): Uova contaminate da #PFAS : denuncia preoccupante che va immediatamente verificata. Da anni attendiamo i dati del monitoraggio della Regione sugli alimenti. Un grave ritardo tinyurl.com/mpvrp6d4 x.com

In provincia di Vicenza ci mancavano pure le uova contaminate: Regione Veneto chiariscaLa denuncia fatta da un’esponente della Rete Pfas Zero sulla pesante contaminazione da Pfas riscontrata nelle uova prelevate in un pollaio della zona di Vicenza obbliga a una rapida verifica. E ripro ... altovicentinonline.it

Veneto, l’allarme dal Vicentino: trovati valori di Pfas 10 volte superiori al consentito nelle uovaTrovati 13.600 ng/kg di Pfas nelle uova di un pollaio vicino a Vicenza: il limite UE è 1.700. Scatta l'allerta. ilfattoquotidiano.it