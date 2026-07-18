Uova con Pfas 10 volte oltre i limiti l’atto d’accusa dei proprietari | Ora la Regione Veneto deve darci i dati delle analisi vogliamo sapere ciò che mangiamo

Da ilfattoquotidiano.it 18 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Tre galline e un gallo sono stati trovati in un piccolo podere vicino a Vicenza, dove le uova contenevano Pfas a livelli dieci volte superiori ai limiti consentiti. I proprietari chiedono alla Regione Veneto di fornire i dati delle analisi, affermando di voler conoscere cosa mangiano. L’area ospitava un orto, e le uova sono state sottoposte a controlli dopo segnalazioni di contaminazione. La richiesta riguarda l’accesso ai risultati delle analisi effettuate sulle uova.

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Luna, Fiamma e Coca erano tre galline, Cenere il gallo che razzolava con loro in un piccolo podere con orto alla periferia di Vicenza. Il tempo all’imperfetto è d’obbligo, visto che ormai sono morte, uccise da una volpe in una casa colonica della Pedemontana veneta dove erano state trasferite dopo che una famiglia aveva rinunciato a loro e alle loro uova. Il motivo? Un eccesso di Pfas. La straordinaria storia di Luna, Fiamma e Coca racconta il più ampio fenomeno di adulterazione di acque e terreni che si sia verificato in Italia negli ultimi anni, a causa degli sversamenti di sostanza perfluoroalchiliche nella falda che scorre nel sottosuolo del Veneto. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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