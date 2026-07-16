Siamo ciò che mangiamo ma anche dove lo mangiamo

Un’artista ha invitato gli ospiti a esplorare il suo laboratorio, dove si trovano numerose creazioni di ceramica. Non si definisce ceramista, ma artista, e ha sorriso mentre si muove tra le sue opere. La scena mostra un ambiente ricco di oggetti di ceramica, posizionati in modo da occupare ogni angolo dello spazio. L’artista ha chiesto ai visitatori di fare altrettanto, invitandoli a interagire con le sue creazioni.

« Non sono una ceramista, ma un’artista », ha sorriso Onka Allmayer-Beck, zigzagando tra le creazioni che ingombrano ogni angolo del suo laboratorio, e chiedendo agli ospiti di fare altrettanto. Le sue ceramiche sembrano vive, e non ci si aspetterebbe di vederle, per cena, sui tavoli dei maggiori ristoranti gastronomici tra l’Austria e la Svizzera. Eppure, la mise en place non è più da tempo una questione di galateo, oggi assorbe linguaggi e ossessioni del presente, trasformando la tavola in uno spazio di ricerca, dove il gusto si manifesta attraverso una sbalorditiva scenografia. Siamo a Börseviertel, grätzel giovanile nel primo distretto di Vienna, dove si alternano caffetterie in stile nordico (ce n’è una a pochi metri), negozi di design, e – proseguendo verso nord – le icone della capitale imperiale, non ultimo il Museo di Sissi. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

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Siamo ciò che mangiamo

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