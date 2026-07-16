Una settimana fa, durante un convegno a Vicenza, è stato segnalato un caso di inquinamento alimentare. Sono stati trovati valori di Pfas nelle uova dieci volte superiori ai limiti consentiti. La notizia è stata resa nota da un’esponente della Rete Pfas Zero, che ha evidenziato la presenza di sostanze chimiche tossiche in prodotti alimentari provenienti dalla zona.

Una settimana fa, durante un convegno a Vicenza, Marzia Albiero, esponente della Rete Pfas Zero, aveva esposto pubblicamente un caso eclatante di inquinamento di alimenti. Nelle uova prelevate in un pollaio della zona di Vicenza, è stata trovata una concentrazione abnorme delle sostanze perfluoroalchiliche che hanno originato la più grave adulterazione di acque accertata in Italia negli ultimi decenni e che ha avuto come epicentro l’azienda Miteni di Trissino. La concentrazione è di 13.600 nanogrammichilo per la somma di quattro Pfas (Pfos, Pfoa, Pfna e Pfhs) che, in base a un regolamento dell’ Unione Europea, non dovrebbero superare i 1.700 nanogrammikg. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Veneto, l’allarme dal Vicentino: trovati valori di Pfas 10 volte superiori al consentito nelle uova

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