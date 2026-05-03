Si tuffa nel Garda e non riemerge | 16enne di Cividate al Piano in gravi condizioni

Un ragazzo di 16 anni di Cividate al Piano è rimasto gravemente ferito dopo essersi immerso nel lago di Garda e non essere più riemerso. L’incidente è avvenuto nel pomeriggio nella zona del Desenzanino, mentre era con alcuni amici su un pedalò a noleggio, poco distante dalla riva. I soccorritori hanno recuperato il corpo senza vita, ma il ragazzo è stato trasportato d’urgenza agli Spedali Civili di Brescia, dove si trova in condizioni critiche.

Desenzano del Garda. Restano gravissime le condizioni del 16enne di Cividate al Piano ricoverato agli Spedali Civili di Brescia dopo essersi immerso per un bagno nella zona del Desenzanino, mentre si trovava con un gruppo di amici su un pedalò a noleggio, poco distante dalla riva. Pochi istanti dopo il tuffo il giovane non è più riemerso. L’allarme è scattato subito: gli amici hanno iniziato a cercarlo in acqua, mentre veniva allertato il Numero unico di emergenza. Sul posto è intervenuta la Guardia costiera che ha individuato il corpo sul fondale e lo ha recuperato privo di sensi. Le operazioni di soccorso sono proseguite a lungo sul lungolago, con le manovre di rianimazione effettuate dal personale sanitario del 118 e poi dall’équipe dell’elisoccorso.🔗 Leggi su Bergamonews.it

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