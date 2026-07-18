Un uomo è disperso dopo aver tentato di salvare un bambino in difficoltà sulle acque del lago di Garda, vicino alla spiaggia Giamaica di Sirmione. Era in barca con amici quando ha visto il bambino in difficoltà e si è tuffato per aiutarlo. Da allora non è più stato ritrovato. Le operazioni di ricerca sono in corso, coinvolgendo i soccorritori presenti sulla zona. La Guardia Costiera ha avviato le indagini per chiarire le circostanze dell’incidente.

Era in barca con amici sulle acque del lago di Garda, nella porzione antistante alla celebre spiaggia Giamaica di Sirmione. D'un tratto ha notato un bambino in difficoltà e ha deciso di tuffarsi per salvarlo. L'uomo, un turista straniero, è riuscito nell'intento, ma poi non è riemerso, e ora è dato disperso nel lago. Le ricerche di Guardia Costiera, Vigili del Fuoco e Carabinieri sono in corso da questo pomeriggio; finora, tuttavia, si sono rivelate infruttuose. Sul posto diversi sommozzatori, coadiuvati dall'elisoccorso. In quel punto del lago, il fondale è profondo oltre 50 metri. 🔗 Leggi su Brescia.corriere.it

© Brescia.corriere.it - Salva un bambino e non riemerge: disperso un uomo a Sirmione

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