Uomini e Donne Cristiana Anania avrebbe un nuovo amore | il nome

Cristiana Anania, ex protagonista di Uomini e Donne, sarebbe uscita allo scoperto con un nuovo partner. Dopo la fine della relazione con Ernesto Passaro, alcune segnalazioni indicano che si starebbe frequentando con un uomo di nome sconosciuto. La coppia sarebbe stata avvistata più volte insieme e le voci sulla loro relazione si sono diffuse tra i follower. La donna non ha ancora commentato pubblicamente queste notizie.

Cristiana Anania, ex protagonista di Uomini e Donne, torna al centro del gossip per alcune segnalazioni che riguardano la sua vita sentimentale. Dopo la fine della relazione con Ernesto Passaro, conosciuto nel dating show, nuove indiscrezioni parlano di una possibile nuova frequentazione che avrebbe già attirato l’attenzione dei fan. Scopriamo lui chi è e cosa è emerso nelle ultime ore sui social. La storia con Ernesto Passaro. L’esperienza a Uomini e Donne aveva portato Cristiana Anania a scegliere Ernesto Passaro, con cui aveva deciso di lasciare il programma. I due avevano mostrato fin da subito una forte intesa, condividendo momenti insieme anche sui social e dando l’impressione di una relazione solida. 🔗 Leggi su Anticipazionitv.it

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Uomini e Donne, Ernesto e Cristiana il video insieme nella nuova casa insieme

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