Cristiana Anania ed Ernesto Passaro, noti per aver partecipato alla stagione più recente di Uomini e Donne condotta da Maria De Filippi, hanno deciso di interrompere la loro relazione. La coppia ha annunciato la fine del loro rapporto attraverso i propri canali social, specificando di aver preso questa decisione e di voler riprendere a credere nell’amore in futuro. La notizia ha suscitato l’interesse dei fan, che li hanno seguiti durante il percorso nel programma.

È giunta al capolinea la relazione tra Cristiana Anania e Ernesto Passaro, protagonisti dell’ultima stagione di Uomini e Donne, il celebre programma condotto da Maria De Filippi. A dare l’annuncio è stata la stessa Cristiana attraverso i social, con parole sincere che hanno subito attirato l’attenzione dei fan che avevano seguito la loro storia fin dall’inizio. La coppia si era formata lo scorso gennaio, al termine del percorso della tronista nel dating show, ma la relazione non è riuscita a consolidarsi lontano dalle telecamere. Nel suo messaggio, Cristiana ha voluto sottolineare come, nonostante il forte legame costruito, le differenze abbiano portato inevitabilmente alla rottura: quando due persone non sono destinate a stare insieme, finiscono per intraprendere strade diverse.🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Uomini e Donne, Cristiana Anania ed Ernesto Passaro si sono lasciati: “Tornerò a credere nell’amore”

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