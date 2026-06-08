Uomini e Donne nuovo amore per Ernesto Passaro dopo Cristiana Anania? Lui interviene

Dopo la rottura con Cristiana Anania, Ernesto Passaro è stato avvistato con una nuova ragazza, alimentando voci su un possibile nuovo amore. L’ex corteggiatore di Uomini e Donne non ha ancora confermato ufficialmente la relazione. La presenza di Passaro in compagnia di questa ragazza ha suscitato interesse tra i follower e i media di gossip. Nessuna dichiarazione ufficiale è stata rilasciata da parte dell’interessato.

Ernesto Passaro torna al centro di nuove indiscrezioni sulla sua vita sentimentale. L’ex corteggiatore di Uomini e Donne, dopo la fine della sua storia con Cristiana Anania, è stato avvistato in compagnia di una ragazza, scatenando voci e gossip. La situazione si complica ulteriormente con la reazione di lui, che ha deciso di rispondere alle nuove voci. Gesto di Natalia Paragoni a causa della chemioterapia: il messaggio di Andrea Zelletta La storia tra Ernesto e Cristiana. La relazione tra Ernesto Passaro e Cristiana Anania aveva suscitato grande interesse durante la loro partecipazione a Uomini e Donne. I due sembravano affiatati, parlando anche di convivenza e condividendo momenti felici sui social. 🔗 Leggi su Anticipazionitv.it

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Uomini e Donne, Trono Classico - Cristiana sceglie Ernesto

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