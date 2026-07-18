La Pro Loco di Monteleone sta continuando a proporre le domeniche dell’estate 2026. Domenica torna Max Cimatti con il gruppo Voodoo Child e (nella foto) insieme proporranno lo spettacolo "Uno, nessuno, cento Dylan" dedicato al menestrello del rock, il mitico Bob Dylan. Verrà raccontata la storia del grande cantautore e poeta che ha rivoluzionato la musica folk e rock con testi profondi e una voce ruvida, narrando proteste, sogni e disillusioni del popolo americano. Dice Max Cimatti: "Dylan è stato il ragazzo misterioso che viene dal nord e porta con sé tutte le sue ispirazioni: i poeti della Beat Generation, On the road di Jack Kerouac, la vita rocambolesca di Woody Guthrie, la musica folk, le storie dei linciaggi nell’America rurale, e che a tutto questo unisce la scintilla della creazione di un nuovo canone. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - ’Uno, nessuno, cento Dylan’: serata dedicata al menestrello del rock

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