Cento anni con Arnaldo Pomodoro e uno senza | a Milano apre la mostra dedicata all' artista visionario
A un anno dalla scomparsa di Arnaldo Pomodoro, avvenuta nel 2025 a Milano, e nel centenario della sua nascita, si inaugura una mostra dedicata al suo lavoro. La Galleria d'Italia Intesa Sanpaolo e la fondazione intitolata a lui organizzano l'esposizione intitolata “Arnaldo Pomodoro: una vita”. L'esposizione presenta una selezione di sculture e opere realizzate dall'artista nel corso della sua carriera, offrendo uno sguardo sulla sua produzione artistica.
A un anno dalla morte di Arnaldo Pomodoro, celebre scultore morto a Milano nel 2025, e nel centenario della sua nascita, Galleria d'Italia Intesa Sanpaolo e la Fondazione che porta il suo nome, rendono omaggio all'artista con una mostra: ‘Arnaldo Pomodoro: una vita. Le grandi opere delle.🔗 Leggi su Milanotoday.it
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