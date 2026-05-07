Cento anni con Arnaldo Pomodoro e uno senza | a Milano apre la mostra dedicata all' artista visionario

A un anno dalla scomparsa di Arnaldo Pomodoro, avvenuta nel 2025 a Milano, e nel centenario della sua nascita, si inaugura una mostra dedicata al suo lavoro. La Galleria d'Italia Intesa Sanpaolo e la fondazione intitolata a lui organizzano l'esposizione intitolata “Arnaldo Pomodoro: una vita”. L'esposizione presenta una selezione di sculture e opere realizzate dall'artista nel corso della sua carriera, offrendo uno sguardo sulla sua produzione artistica.

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A un anno dalla morte di Arnaldo Pomodoro, celebre scultore morto a Milano nel 2025, e nel centenario della sua nascita, Galleria d'Italia Intesa Sanpaolo e la Fondazione che porta il suo nome, rendono omaggio all'artista con una mostra: ‘Arnaldo Pomodoro: una vita. Le grandi opere delle.🔗 Leggi su Milanotoday.it Notizie correlate Docente-artista. Apre la mostra di Andrea BemiS’intitola “Linee, colori, forme” la mostra che apre i battenti oggi pomeriggio alle 18 alla Galleria Europa, a Lido di Camaiore. Milano rende omaggio a Giovanni Gastel: la mostra con oltre 200 fotografie del grande artistaScherzi a Parte, le pagelle: il santino a Samira (5), Bisciglia scapoccia in psichiatria (8), Ermal Meta litiga in pugliese (9) Fino al 26 luglio... Panoramica sull’argomento Milano celebra Arnaldo Pomodoro: apre la mostra 'Una vita' per il centenarioDal 29 maggio al 18 ottobre 2026, le Gallerie d'Italia a Milano ospitano la retrospettiva Arnaldo Pomodoro: una vita. Le grandi opere delle Collezioni Intesa Sanpaolo e Fondazione Arnaldo Pomodoro. it.blastingnews.com Per il centenario apre a Milano la mostra 'Arnaldo Pomodoro: una vita'A un anno dalla scomparsa dello scultore Arnaldo Pomodoro, nato a Morciano di Romagna nel 1926 e morto a Milano nel 2025, e nella ricorrenza del centenario della sua nascita, Gallerie d'Italia - Intes ... ansa.it