Apericena con i Gravità Zero | al Mondello Glam hotel serata all' insegna del grand pop rock

Venerdì 8 maggio alle 20, presso il Mondello Glam Hotel in via Gallo 22 a Mondello, si svolgerà un'apericena con la band Gravità Zero. L'evento proporrà un concerto dedicato al grand pop rock italiano e internazionale, ripercorrendo brani dagli anni '60 ad oggi. La serata sarà aperta al pubblico e prevede un intrattenimento musicale dal vivo in un contesto informale.