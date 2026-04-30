Apericena con i Gravità Zero | al Mondello Glam hotel serata all' insegna del grand pop rock
Venerdì 8 maggio alle 20, presso il Mondello Glam Hotel in via Gallo 22 a Mondello, si svolgerà un'apericena con la band Gravità Zero. L'evento proporrà un concerto dedicato al grand pop rock italiano e internazionale, ripercorrendo brani dagli anni '60 ad oggi. La serata sarà aperta al pubblico e prevede un intrattenimento musicale dal vivo in un contesto informale.
Venerdì 8 maggio, alle 20, al Mondello Glam Hotel (via Gallo 22 - Mondello) arriva l'energia dei Gravità Zero con una serata all'insegna del grand pop rock italiano e internazionale dagli anni '60 ad oggi. La band palermitana, nota per la sua energia e per la sua capacità di coinvolgere il.🔗 Leggi su Palermotoday.it
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