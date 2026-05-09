Morto suicida Pietro Gugliotta ex gregario della banda della Uno Bianca

Un ex agente di polizia e membro della banda della Uno Bianca si è suicidato impiccandosi nella sua abitazione di Colle d’Arba, in provincia di Pordenone. La notizia è stata confermata dalle forze dell'ordine, che hanno trovato il corpo senza vita dell’uomo all’interno della sua casa. Non sono stati resi noti altri dettagli sulle circostanze del decesso.

Si è impiccato nella sua abitazione di Colle d’Arba, in provincia di Pordenone, l’ex agente di polizia e gregario della banda della Uno Bianca Pietro Gugliotta. Il 65enne si è tolto la vita lo scorso gennaio nella casa che condivideva con la sua seconda moglie.La notizia è stata riportata dai.🔗 Leggi su Bolognatoday.it

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Pietro Gugliotta è morto suicida, era ex agente di polizia e gregario della banda

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