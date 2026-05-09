Morto suicida Pietro Gugliotta ex gregario della banda della Uno Bianca

Da bolognatoday.it 9 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un ex agente di polizia e membro della banda della Uno Bianca si è suicidato impiccandosi nella sua abitazione di Colle d’Arba, in provincia di Pordenone. La notizia è stata confermata dalle forze dell'ordine, che hanno trovato il corpo senza vita dell’uomo all’interno della sua casa. Non sono stati resi noti altri dettagli sulle circostanze del decesso.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Si è impiccato nella sua abitazione di Colle d’Arba, in provincia di Pordenone, l’ex agente di polizia e gregario della banda della Uno Bianca Pietro Gugliotta. Il 65enne si è tolto la vita lo scorso gennaio nella casa che condivideva con la sua seconda moglie.La notizia è stata riportata dai.🔗 Leggi su Bolognatoday.it

?
Hai trovato interessante questa notizia?Condividila sui social e partecipa alla discussione con altri lettori.

Pietro Gugliotta è morto suicida, era ex agente di polizia e gregario della banda

Video ?Pietro Gugliotta è morto suicida, era ex agente di polizia e gregario della banda

Notizie correlate

Pietro Gugliotta si è suicidato: l’ex gregario della Banda della Uno Bianca si è impiccato a 65 anniPietro Gugliotta, ex assistente di polizia e gregario della Banda della Uno Bianca, si è tolto la vita a 65 anni lo scorso gennaio a Colle d’Arba, in...

Pietro Gugliotta si è tolto la vita: con lui se ne vanno anche i misteri della Uno BiancaBologna, 9 maggio 2026 – Pietro Gugliotta se n’è andato: uno dei componenti della Banda della Uno Bianca si è tolto la vita in casa sua, nel Nord...

Approfondimenti e contenuti

pietro gugliotta morto suicida pietro gugliottaUno Bianca: morto suicida Pietro Gugliotta, gregario della bandaPietro Gugliotta, ex agente di polizia e gregario della banda della Uno Bianca, si è impiccato a gennaio nella sua casa a Colle d'Arba, in provincia di Pordenone. Aveva 65 anni. (ANSA) ... ansa.it

pietro gugliotta morto suicida pietro gugliottaPietro Gugliotta si è suicidato: l’ex gregario della Banda della Uno Bianca si è impiccato a 65 anniPietro Gugliotta, ex assistente di polizia e gregario della Banda della Uno Bianca, si è tolto la vita a 65 anni lo scorso gennaio a Colle d’Arba, in ... fanpage.it

La ricerca mostra notizie e video sullo stesso tema.