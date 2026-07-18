Il tribunale di Sorveglianza di Milano ha respinto la richiesta di uscita dal carcere di Fabio Savi, noto come uno dei componenti della banda della Uno Bianca. La decisione è stata presa perché non sono stati riscontrati elementi di ravvedimento da parte dell’interessato. La richiesta di benefici non è stata accolta e il giudice ha motivato il rifiuto con la mancanza di segnali di cambiamento nel comportamento di Savi.

Ancora un netto rifiuto arriva dal tribunale di Sorveglianza di Milano alla richiesta di benefici da parte di Fabio Savi, «il lungo» della banda della Uno bianca. Dopo i riflettori e l’intervista rilasciata dal carcere di Bollate a Quarto Grado, dopo l’interrogatorio con i pm bolognesi che stanno indagando nella nuova inchiesta sui crimini del gruppo criminale, in cui si è ben guardato dal fornire elementi utili, Fabio sperava di ottenere quei permessi di uscire dal carcere che chiede da tempo. Ma i magistrati milanesi hanno valutato che non è ancora arrivato il momento e che il suo percorso di ravvedimento, se c’è stato, non è convincente.... 🔗 Leggi su Corrieredibologna.corriere.it

© Corrieredibologna.corriere.it - Uno Bianca, Fabio Savi chiede di uscire dal carcere. I giudici rigettano la richiesta: «Nessun ravvedimento»

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