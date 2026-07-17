uno bianca respinta la richiesta di permessi premio a fabio savi

La richiesta di permessi premio per Fabio Savi, uno dei membri della banda Uno Bianca, è stata respinta. Savi, 66 anni, noto come 'Il Lungo', sta scontando l’ergastolo in un carcere milanese. La decisione è stata comunicata oggi. Savi è il secondo dei fratelli coinvolti nelle attività criminali della banda che ha commesso numerosi omicidi e rapine negli anni ’80. La richiesta di permesso era stata presentata dalle autorità carcerarie.

Bologna, 17 luglio 2026 – Respinta la richiesta di permessi premio per Fabio Savi. Il secondo dei fratelli della banda, detto 'Il Lungo', 66 anni, sta scontando l'ergastolo nel carcere di Bollate a Milano per i crimini della Uno Bianca. Il tribunale di sorveglianza di Milano ritiene non ci siano i presupposti per il trasferimento. L'udienza per la richiesta c'è stata a fine giugno, e in questi giorni è arrivato il diniego ai permessi. Si tratterebbe della seconda richiesta da parte di Fabio di ottenere dei benefici. La Procura chiederà di trasferire altrove Fabio Savi, arrestato nel '94 e detenuto dal 2018 a Bollate. Il fratello Roberto trasferito a Ferrara. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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