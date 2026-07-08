Roberto Savi, uno dei membri della banda Uno Bianca, è stato trasferito nel carcere di Ferrara. La sua separazione dal fratello Fabio, anch’egli coinvolto nelle attività criminali, è stata ufficializzata con il cambio di struttura detentiva.

Bologna, 8 luglio 2026 – Vengono ‘separati’ i due fratelli Savi, capi della sanguinosa e criminale banda della Uno Bianca. Il trasferimento di Roberto Savi a Ferrara. Roberto, infatti, è stato trasferito dal carcere di Bollate (Milano), dove è recluso anche il fratello Fabio, a quello di Ferrara. La notizia è riportata da Il Giornale e da Repubblica Bologna. A giugno Fabio e Roberto Savi erano stati interrogati dalla Procura di Bologna nell'ambito della nuova inchiesta sulla banda della Uno bianca, riaperta dopo l'esposto dei familiari delle vittime. https:www.ilrestodelcarlino.itbolognacronacauno-bianca-pm-paci-smonta-pista-servizi-ira-familiari-um84nw69 L’intervista choc in tv e il ruolo dei servizi segreti (secondo Savi). 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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© Ilrestodelcarlino.it - Uno Bianca, Roberto Savi si ‘separa’ dal fratello Fabio: è stato trasferito nel carcere di Ferrara

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