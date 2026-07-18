Università di Firenze medicina e odontoiatria | iscrizioni al semestre aperto

Sono aperte le iscrizioni al semestre aperto per i corsi di laurea magistrale a ciclo unico in medicina e chirurgia e odontoiatria e protesi dentaria presso l’Università di Firenze. La procedura permette di accedere ai percorsi formativi senza selezioni preliminari. Le iscrizioni sono rivolte a studenti interessati a frequentare i corsi durante il semestre. Le modalità di iscrizione e le scadenze sono disponibili sul sito dell’ateneo.

FIRENZE – Al via le iscrizioni al semestre aperto, il percorso di accesso ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in medicina e chirurgia e odontoiatria e protesi dentaria. Le informazioni utili per iscriversi al percorso e seguire le lezioni sono pubblicate online sulla pagina dedicata al semestre aperto sul sito dell’Ateneo. L’iscrizione al semestre si svolgerà in due fasi: occorre fare domanda entro il 3 agosto (ore 18) sul portale Universitaly e pagare entro il 6 agosto il contributo previsto presso l’Università scelta per frequentare il semestre. Le attività didattiche prenderanno il via il 1° settembre. Nel percorso gli studenti frequenteranno tre insegnamenti fondamentali (Biologia, Chimica e Propedeutica biochimica, Fisica) e sosterranno i relativi esami di profitto. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

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