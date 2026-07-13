Università Medicina | al via le iscrizioni al semestre aperto

Le iscrizioni al semestre aperto di Medicina sono aperte fino al 3 agosto, con domanda da presentare sul portale universitaly.it. Il pagamento del contributo di iscrizione può essere effettuato entro il 5 agosto.

Gli studenti potranno presentare domanda fino al 3 agosto sul portale universitaly.it. Per pagare il contributo di iscrizione ci sarà tempo fino al 5 agosto. 🔗 Leggi su Roma.corriere.it

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