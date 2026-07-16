Università di Siena | al via le iscrizioni al semestre aperto di Medicina e Chirurgia

Sono aperte le iscrizioni al “semestre aperto” per il corso di laurea in Medicina e Chirurgia dell'Università di Siena, per l’anno accademico 2026-2027. La procedura permette l’accesso alla laurea magistrale a ciclo unico, segnando una nuova fase nel percorso di formazione medica. Le candidature possono essere presentate da chi desidera entrare nel percorso di studi per questa specializzazione.

Arezzo, 16 luglio 2026 – Si avvia una nuova fase per l'accesso alla professione medica. Sono ufficialmente aperte le iscrizioni al “semestre aperto ” per l'ammissione al corso di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia dell'Università di Siena per l’anno accademico 2026-2027. Le modalità e i requisiti di iscrizione sono da oggi consultabili sul portale del Ministero dell'Università e della Ricerca (Universitaly) e sul sito ufficiale dell'Ateneo. La procedura di iscrizion e: due passaggi obbligatori entro agosto Per partecipare alla selezione, gli studenti e le studentesse e le loro famiglie dovranno completare una procedura strutturata in due fasi fondamentali, pena l'esclusione dal percorso: Fase 1 su Universitaly. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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