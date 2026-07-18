Università di Firenze aperte le iscrizioni al semestre aperto di medicina e odontoiatria

Sono state aperte le iscrizioni al semestre aperto per i corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e odontoiatria. La procedura riguarda l’accesso ai percorsi di studio di medicina e chirurgia e di odontoiatria e protesi dentaria. La scadenza per presentare la domanda non è ancora stata comunicata. Le iscrizioni sono disponibili presso l’università di Firenze.

Firenze, 18 luglio 2026 - Al via le iscrizioni al semestre aperto, il percorso di accesso ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e chirurgia e Odontoiatria e protesi dentaria. Le informazioni utili per iscriversi al percorso e seguire le lezioni sono pubblicate online sulla pagina dedicata al semestre aperto sul sito di Ateneo. L’iscrizione al semestre si svolgerà in due fasi: occorre fare domanda entro il 3 agosto (ore 18) sul portale Universitaly e pagare entro il 6 agosto il contributo previsto presso l’Università scelta per frequentare il semestre. Le attività didattiche prenderanno il via il 1° settembre. Nel percorso gli studenti frequenteranno tre insegnamenti fondamentali (Biologia, Chimica e Propedeutica biochimica, Fisica) e sosterranno i relativi esami di profitto. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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