unione rubicone e mare protagonista a bologna

A Bologna, l’Unione Rubicone e Mare ha preso parte a un evento dedicato alla pianificazione urbana. Durante l’incontro si è discusso di come gli spazi urbani possano essere progettati per resistere a eventi climatici come ondate di calore e alluvioni. Si è parlato anche di creare ambienti che favoriscano uno stile di vita attivo, considerando l’invecchiamento della popolazione. La pianificazione urbana viene vista come uno strumento essenziale per affrontare queste sfide.

Possiamo immaginare spazi urbani resilienti verso le ondate di calore e le alluvioni e nello stesso tempo capaci di promuovere uno stile di vita attivo anche rispetto all’ invecchiamento della popolazione? Davanti a queste sfide, la pianificazione urbana diventa uno strumento non solo utile, ma necessario per contribuire alla salute pubblica. A dirlo è il documento ’ Urban Health. Promuovere interventi intersettoriali per la vivibilità, la salute e il benessere urbano’ approvato dalla giunta regionale Emilia-Romagna. Il documento ha ispirato la conferenza internazionale sul tema ’ La salute al centro delle città ’, che a Bologna nella sede regionale, ha visto tra i protagonisti l’ Unione Rubicone e Mare. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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