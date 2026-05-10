Unione Rubicone e Mare | FP Cgil mantiene lo stato di agitazione

La FP Cgil ha confermato lo stato di agitazione nell'Unione Rubicone e Mare, mantenendo le proteste in atto. La questione riguarda il blocco degli straordinari, che potrebbe avere ripercussioni sui servizi offerti dai comuni montani. La sigla sindacale ha anche deciso di non accettare il rinnovo del contratto collettivo, senza fornire ulteriori dettagli sulle motivazioni di questa scelta.

? Domande chiave Come influenzerà il blocco degli straordinari i servizi dei comuni montani?. Perché FP Cgil ha rifiutato il rinnovo del contratto collettivo?. Quali progetti urbanistici rischiano di fermarsi per lo stato di agitazione?. Chi gestirà le nuove funzioni dell'Unione con il personale in sciopero?.? In Breve Due tavoli tecnici e politici tra febbraio e aprile hanno coinvolto sindacati e RSU.. L'adesione di Cesenatico alla Centrale unica di committenza rafforza l'organizzazione dell'ente.. Il blocco degli straordinari rischia di rallentare i progetti urbanistici e montani territoriali.. La divergenza nasce dal mancato rinnovo del CCNL da parte di FP Cgil.🔗 Leggi su Ameve.eu

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