Rammarico per lo stop | l' Unione Rubicone e Mare risponde alla Cgil sul blocco degli straordinari

L'Unione Rubicone e Mare ha commentato la decisione di interrompere gli straordinari, rispondendo alle dichiarazioni della Cgil. La Giunta ha spiegato di aver partecipato a un confronto con le rappresentanze sindacali e di aver tentato un tentativo di conciliazione con la Fp Cgil presso la Prefettura. La comunicazione mira a chiarire il percorso seguito finora e a precisare alcuni aspetti relativi alla questione.

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