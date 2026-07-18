In Ungheria, un politico ha annunciato di voler sfidare la leadership attuale, concentrandosi sulla riforma dei media pubblici e cambiamenti nelle istituzioni. La sua proposta include modifiche alle leggi sui mezzi di comunicazione di stato e un diverso approccio alla gestione delle risorse pubbliche. La sua candidatura ha suscitato reazioni contrastanti tra sostenitori e oppositori, mentre il governo ha continuato a difendere le riforme in atto.

Francesco Citterich - Città del Vaticano La trasformazione politica dell’Ungheria è entrata in una nuova fase. Dopo la riforma dei media pubblici, la creazione di un organismo indipendente contro la corruzione e la riapertura del dialogo con l’Unione europea, il governo guidato da Peter Magyar ha segnato un altro passaggio simbolico nella rottura con l’epoca di Viktor Orbán: la rimozione del presidente della Repubblica Tamás Sulyok, considerato una delle figure più vicine all’ex premier e al sistema politico costruito negli anni dal partito Fidesz. Una svolta istituzionale Il Parlamento ungherese ha infatti approvato un emendamento costituzionale che sancisce la conclusione anticipata del mandato del capo dello Stato, segnando una svolta istituzionale di forte valore politico. 🔗 Leggi su Vaticannews.va

© Vaticannews.va - Ungheria, la sfida di Peter Magyar all’eredità di Orbán

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