Magyar epurazioni e processo | come annulla Orban cosa sta succedendo in Ungheria

Notizia in breve

Dopo le elezioni del 12 aprile, il nuovo primo ministro ungherese Péter Magyar ha avviato un processo di epurazioni all’interno dell’amministrazione pubblica. Sono stati sospesi e licenziati numerosi funzionari, mentre si aprono indagini e procedimenti giudiziari contro alcuni esponenti di spicco. Le azioni rientrano in un quadro di riforme volte a riorganizzare le istituzioni e rafforzare il controllo politico. La situazione ha generato polemiche e proteste nel paese.