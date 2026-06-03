Magyar epurazioni e processo | come annulla Orban cosa sta succedendo in Ungheria
Dopo le elezioni del 12 aprile, il nuovo primo ministro ungherese Péter Magyar ha avviato un processo di epurazioni all’interno dell’amministrazione pubblica. Sono stati sospesi e licenziati numerosi funzionari, mentre si aprono indagini e procedimenti giudiziari contro alcuni esponenti di spicco. Le azioni rientrano in un quadro di riforme volte a riorganizzare le istituzioni e rafforzare il controllo politico. La situazione ha generato polemiche e proteste nel paese.
Come si dice epurazione in ungherese? La domanda va posta al neo primo ministro Péter Magyar, trionfatore delle elezioni dello scorso 12 aprile per il rinnovo dell’Assemblea nazionale d’Ungheria. Alla testa del Partito del Rispetto e della Libertà (Tisza), Magyar ha mandato in pensione Viktor Orbán, capo del governo di Budapest per venti anni: i primi quattro dal 1998 al 2002 e gli altri sedici tutti di un fiato fra il 2010 e il 2016. Uscito di scena il padre e padrone del Paese, Magyar si è sistemato in un ufficio ministeriale nei pressi del Palazzo del Parlamento, il fastoso complesso neogotico sulle rive del Danubio, grande attrazione turistica della capitale. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it
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