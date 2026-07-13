Ungheria Magyar insulta e silura il Capo dello Stato | fantoccio di Orban

I deputati dell’opposizione di Fidesz, il partito del premier uscente Viktor Orban, hanno abbandonato l’aula in segno di protesta e non hanno partecipato al voto. Durante la seduta, un deputato ungherese ha insultato e silurato il Capo dello Stato, definendolo “fantoccio di Orban”. Questa opposizione ha scelto di lasciare l’aula per protestare contro le decisioni prese in quella sessione parlamentare.

I deputati dell’opposizione di Fidesz del premier uscente Viktor Orban, in segno di protesta, sono usciti dall’aula, e non hanno partecipato al voto. L’emendamento, oltre la destituzione del capo dello stato, qualificato dal premier Magyar come “un fantoccio di Orban”, stabilisce un limite di 12 anni per i mandati dei deputati, un limite di età di 70 anni per i giudici della Corte costituzionale e l’istituzione di un ufficio di recupero e protezione del patrimonio pubblico. L’obiettivo è quello di recuperare “i miliardi rubati dagli oligarchi del regime corrotto di Orban”. Paradossalmente, per entrare in vigore, l’emendamento deve essere firmato dal presidente Sulyok stesso, che ha cinque giorni per farlo. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

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