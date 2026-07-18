Una bambina di 4 anni è morta annegata in una piscina di un hotel a Milano Marittima. Sul luogo sono intervenuti il 118, i carabinieri locali, il nucleo Investigativo di Ravenna e il pm di turno. In quattro anni, sono state 75 le vittime di incidenti in piscine, con circa la metà di età inferiore ai 12 anni. Le circostanze dell’incidente sono ancora al vaglio degli inquirenti.

Una bimba di 4 anni è morta annegata nella piscina di un hotel di Milano Marittima, sul litorale ravennate, per circostanze al vaglio. Sul posto, oltre agli operatori del 118, sono intervenuti i carabinieri della locale Compagnia, i colleghi del nucleo Investigativo di Ravenna e il pm di turno Angela Scorza. Nelle stesse ore, un bambino di due anni ha rischiato l’annegamento in una piccola piscina in un’abitazione privata a Montignoso (Massa Carrara). Alle 11,40 è arrivata la chiamata alla centrale del 118 che ha dato le prime istruzioni alle persone sul posto. Sono poi arrivati i sanitari dell’automedica di Massa e dell’ambulanza della Croce rossa sempre di Massa. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

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© Secoloditalia.it - Un’altra bambina morta in piscina a Milano Marittima. In 4 anni 75 vittime, la metà era sotto i 12 anni

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Una bimba di 4 anni è morta annegata nella piscina di un hotel di Milano Marittima

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