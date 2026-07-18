Una mail chiedeva cosa si farebbe se qualcuno acquistasse al posto nostro, anticipando l’arrivo di agenti digitali come chatbot e assistenti intelligenti. Si parla di un’ipotetica figura che si occuperebbe di compiti quotidiani, come raccogliere calzini da terra e svuotare la cesta. La discussione si concentra sulla possibile sostituzione di attività domestiche e di gestione personale con strumenti automatizzati, in un contesto in cui l’intelligenza artificiale si inserisce nelle faccende di tutti i giorni.

L a mail mi aveva incuriosito: “Che cosa faresti se qualcuno comperasse al posto tuo?”. Sottinteso: sta arrivando un mondo di “agenti” (chatbot, Intelligenza Artificiale, assistenti digitali) che sbroglierà per noi un sacco di compiti, compreso fare acquisti. Sono pronta? Ci ho pensato. Shopping: 5 cose che non si comprano più dopo i 40 anni X Leggi anche › Nasce ChatMinerva, la “prima” intelligenza artificiale italiana Per quanto riguarda la spesa quotidiana, sì: ho già le mie liste preimpostate on line, compro con qualche click e sono sicura che qualunque robot saprebbe fare meglio di me. Per il fresco (pane, latte, le ciliegie appena... 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Un’agente della pulizia a 360 gradi sarebbe utile, istruita a raccogliere calzini disseminati per la casa, deporli nella cesta, capire quando è il momento di svuotarla...

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